Зеленский обсудил с Трампом «хорошие идеи» окончания конфликта на Украине

Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом хорошие идеи достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсудил «несколько хороших идей» для достижения мира на Украине. Слова украинского политика опубликованы на его сайте.

«Я только что встретился с президентом Трампом. И мы говорили о том, как наконец приблизить мир. И мы обсудили несколько хороших идей», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер выразил надежду, что данные идеи «сработают». Их содержание политик раскрывать не стал.

Зеленский вместе с тем рассказал о возросшем доверии Трампа к нему. По его словам, речь идет об информации, которой украинская разведка и военные «делятся с партнерами».