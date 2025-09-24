Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:51, 24 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский призвал Евросоюз помочь Молдавии

Зеленский призвал Евросоюз помогать Молдавии не только словами, но и финансами
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен помогать Молдавии не только жестами, но также в сферах финансов и энергетики. Поддержать Кишинев призвал президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«ЕС должен помочь Молдавии финансированием и энергоносителями, не только словами или политическими жестами», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что цена поддержки Кишинева будет очень низкой для Европы, однако если этого не сделать, то ее якобы ожидает судьба Грузии.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего лидера Майю Санду в подготовке атаки на непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. По его словам, европейские союзники вынудят Кишинев открыть «второй фронт» против России в Приднестровье.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    На российском курорте открыли самый высокий подвесной мост в стране

    Захарова высказалась об атаке ВСУ на Новороссийск

    Зеленский призвал Евросоюз помочь Молдавии

    Необычный фестиваль близнецов прошел в России

    Сербия вооружится противотанковыми «Комарами»

    Жена Павла Мамаева показала внешность на архивном фото со словами «нос еще не тронула»

    Сотни россиян застряли в аэропорту на 12 часов из-за отдыхавших стюардесс

    Постпред США при ООН заявил о серьезном послании Трампа России

    Производство машин в России снизилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости