Зеленский призвал Евросоюз помочь Молдавии

Зеленский призвал Евросоюз помогать Молдавии не только словами, но и финансами

Евросоюз (ЕС) должен помогать Молдавии не только жестами, но также в сферах финансов и энергетики. Поддержать Кишинев призвал президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«ЕС должен помочь Молдавии финансированием и энергоносителями, не только словами или политическими жестами», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что цена поддержки Кишинева будет очень низкой для Европы, однако если этого не сделать, то ее якобы ожидает судьба Грузии.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего лидера Майю Санду в подготовке атаки на непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. По его словам, европейские союзники вынудят Кишинев открыть «второй фронт» против России в Приднестровье.