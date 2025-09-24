Жена Павла Мамаева показала внешность на архивном фото со словами «нос еще не тронула»

Жена российского футболиста Павла Мамаева блогерша Надежда Санько показала внешность на архивном фото со словами «нос еще не тронула». Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя женщина продемонстрировала снимок 17-летней давности. Она позировала на нем в облегающем синем платье с аппликациями в виде цветов. При этом ее распущенные волосы были окрашены в черный цвет.

«Сейчас разбираю вещи и нашла такую фотографию. Мне года 23-24. Выгляжу на 35. Губы уже на максималках. Зато нос еще не тронула, а брови не отрастила», — указала в подписи избранница спортсмена, добавив, что оттенок прядей ее визуально старил.

