Жена Павла Мамаева показала внешность на архивном фото со словами «нос еще не тронула»

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько показала внешность на архивном фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mamaeva_nadihope

Жена российского футболиста Павла Мамаева блогерша Надежда Санько показала внешность на архивном фото со словами «нос еще не тронула». Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя женщина продемонстрировала снимок 17-летней давности. Она позировала на нем в облегающем синем платье с аппликациями в виде цветов. При этом ее распущенные волосы были окрашены в черный цвет.

«Сейчас разбираю вещи и нашла такую фотографию. Мне года 23-24. Выгляжу на 35. Губы уже на максималках. Зато нос еще не тронула, а брови не отрастила», — указала в подписи избранница спортсмена, добавив, что оттенок прядей ее визуально старил.

Ранее в сентябре российская рэперша Инстасамка показала внешность до пластики на архивном фото с сестрой Маргаритой Зотеевой.

