20:31, 24 сентября 2025Путешествия

Женщина нашла своего супруга бездыханным в воде и едва не погибла от паники

The Sun: 58-летний мужчина не выжил во время купания на пляже в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Fernando M. Elkspera / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающая в Европе женщина едва не погибла от паники, обнаружив бездыханного супруга. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 23 сентября семья из Великобритании отдыхала на пляже Кап-Сант-Пере в Кабрильсе, Испания. После полудня британская туристка нашла своего 58-летнего мужа лежащим в воде без признаков жизни. Она забила тревогу, на которую сбежались сотрудники соседнего отеля и полицейские.

Прибывшие на место медики не смогли реанимировать мужчину, он не выжил. Врачи предположили, что сердце туриста остановилось еще во время купания. Они также были вынуждены вызвать еще одну бригаду скорой помощи из-за панической атаки, начавшейся у его жены.

Ранее турист не выжил после падения в загадочную воронку на побережье США. Природный объект называется Колодец Тора.

