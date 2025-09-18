Путешествия
Турист не выжил после падения в загадочную воронку на побережье США

Daily Mail: Турист не выжил после падения в Колодец Тора в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Турист не выжил после падения в загадочную воронку на побережье Тихого океана в США. Об этом пишет Daily Mail.

Природный объект называется Колодец Тора, он находится на мысе Перпетуа в штате Орегон. Спасатели 17 сентября получили сообщение о тонущем мужчине. Ко времени их прибытия на место он уже не подавал признаков жизни — его тело плавало лицом вниз в воде. Сообщалось, что события, предшествовавшие трагедии, неясны. При этом один из очевидцев предположил, что турист мог подойти слишком близко к краю воронки.

Колодец Тора представляет из себя большое углубление посреди каменного побережья. Ширина воронки с морской водой — пять метров, однако ее глубина неизвестна. Водолазы не рискуют погружаться в Колодец Тора из-за того, что боятся попасть в водоворот. Кроме того, особенностью воронки является то, что каждый прилив вода в ней начинает бурлить и поднимается в высоту на шесть-семь метров.

Ранее турист из американского штата Аризона упал с ледника Менденхолл на Аляске и не выжил из-за полученных травм. Найти его удалось с помощью данных о местоположении мобильного телефона.

.
