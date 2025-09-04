Путешествия
15:04, 4 сентября 2025Путешествия

Турист упал с ледника на Аляске и не выжил

NYP: Турист из Аризоны упал с ледника на Аляске и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wikimedia

Турист из американского штата Аризона упал с ледника Менденхолл на Аляске и не выжил из-за полученных травм. Об этом пишет New York Post (NYP).

Уточняется, что 69-летнего путешественника Томаса Кейси обнаружили без признаков жизни вечером 1 сентября. В последний раз его видели утром 30 августа, а на следующее утро полиции сообщили о его пропаже.

По словам правоохранителей, Кейси никому не рассказал подробности своего маршрута. Найти его удалось с помощью данных о местоположении мобильного телефона. Туриста без признаков жизни нашли недалеко от ледника, в стороне от тропы.

Ранее турист из Красноярска упал в ущелье, находясь на высоте более трех тысяч метров на Алтае. Эвакуировать пострадавшего было возможно только с помощью вертолета.

