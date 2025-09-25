25 сентября в России — День памяти полководца Багратиона, в мире празднуют День фармацевта и День легких. Православные верующие отмечают Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы и День памяти Автонома, епископа Италийского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 25 сентября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Дeнь пaмяти Петра Бaгpaтиoнa
Петр Багратион сыграл важную роль в победе русских войск над Наполеоном. В разгар Бородинского сражения он лично возглавлял контратаку второй гренадерской дивизии, в бою получил ранение осколком пушечного ядра, которое оказалось роковым.
День памяти одного из лучших полководцев в истории Российской империи приурочен к годовщине со дня его кончины и 185-летию со дня перенесения праха Багратиона на Бородинское поле.
Праздники в мире
Всемирный день фармацевта
Дата праздника приурочена к образованию Международной фармацевтической федерации в 1912 году.
Специалисты с фармацевтическим образованием занимаются разработкой лекарственных средств, а также ведут научно-исследовательскую деятельность. Кроме того, они на всех этапах сопровождают новые препараты: от испытаний в лаборатории до внедрения их в медицинскую практику.
Всемирный день легких
Идея Всемирного дня легких впервые возникла на заседании Ассамблеи Форума международных респираторных обществ в Киото в 2016 году. Цель этого Дня — напомнить о том, как важно следить за здоровьем легких и вовремя диагностировать заболевания этого органа.
В настоящее время заболевания легких занимают 6-е место среди причин высокой смертности по всему миру. Отсутствие своевременного лечения может привести к инвалидности и ранней потере трудоспособности.
Какие еще праздники отмечают в мире 25 сентября
Какой церковный праздник 25 сентября
День памяти священномученика Автонома Италийского
Автоном служил епископом в Италии. Когда начались гонения на христиан (III-IV века нашей эры), он переехал в Вифинию, где продолжил апостольское служение. Вскоре Автоном устроил для новообращенных христиан церковь и посетил с проповедью окрестные города.
Однажды крещеные им язычники разрушили капище, в отместку идолопоклонники напали на храм, где служил Автоном. Святого истязали и лишили жизни, обагрив его кровью алтарь. Позже его тело извлекли из-под груды камней и похоронили. Через много лет мощи Автонома были найдены нетленными.
Какие еще церковные праздники отмечают 25 сентября
- Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы;
- День памяти преподобного Афанасия Высоцкого;
- День памяти преподобного Вассиана Тиксненского;
- День памяти священномученика Иулиана Галантийского;
- День памяти священномученика Феодора Александрийского;
- День памяти священномученика Корнута Никомидийского.
Приметы на 25 сентября
- Деревья к этому дню стоят без листвы — зима будет ранняя;
- Гром 25 сентября — к теплой осени;
- Сильный дождь с утра — к долгой зиме;
- Солнце в этот день предвещает тепло до конца недели.
Кто родился 25 сентября
Майкл Дуглас (81 год)
Американский актер и продюсер стал широко известен благодаря роли в сериале «Улицы Сан-Франциско». Однако, по мнению критиков, самые выдающиеся роли Дуглас сыграл в фильмах «Роковое влечение», «Уолл-стрит» и «Война Роуз». В 1992 году вышел культовый триллер «Основной инстинкт», в котором артист сыграл главную роль в паре с Шэрон Стоун.
Сергей Бондарчук (1920-1994)
Советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист вошел в историю кино, как создатель оскароносной драмы «Война и мир». Также в числе его работ фильмы, посвященные Великой Отечественной войне: «Судьба человека», «Они сражались за родину» и экранизация романа-эпопеи «Тихий Дон». В 1952 году Сергей Бондарчук был удостоен звания народного артиста СССР.
Кто еще родился 25 сентября
- Уилл Смит (57 лет) — американский актер и хип-хоп исполнитель;
- Кэтрин Зета-Джонс (56 лет) — британская актриса;
- Педро Альмодовар (76 лет) — испанский кинорежиссер;
- Лидия Федосеева-Шукшина (87 лет) — советская и российская актриса;
- Дмитрий Шостакович (1906-1975) — советский композитор, пианист и педагог.