Адвокат раскрыл подробности дела подозреваемого в двух преступлениях российского депутата

Адвокат Анохин: По делу о клевете с экс-депутатом Бальбеком проходят еще двое

По делу о клевете с арестованным бывшим депутатом Госдумы от Крыма Русланом Бальбеком проходят еще два человека. Об этом сообщал адвокат одной из обвиняемых Алексей Анохин, передает РИА Новости.

По словам Анохина, у всех фигурантов одно обвинение — в причастности к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма, в которых, как считает следствие, содержатся недостоверные данные. Адвокат заявил, что эти обвинения бездоказательны. Он сказал, что сейчас двоим обвиняемым изменили меру пресечения на подписку о невыезде, а до этого они провели в СИЗО семь месяцев.

Ранее сообщалось, что Бальбека заподозрили в преступлениях по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 128.1 («Клевета») УК РФ. Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего Бальбека также возбуждено уголовное дело о мошенничестве