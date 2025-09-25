Силовые структуры
Адвокат раскрыл подробности дела подозреваемого в двух преступлениях российского депутата

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По делу о клевете с арестованным бывшим депутатом Госдумы от Крыма Русланом Бальбеком проходят еще два человека. Об этом сообщал адвокат одной из обвиняемых Алексей Анохин, передает РИА Новости.

По словам Анохина, у всех фигурантов одно обвинение — в причастности к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма, в которых, как считает следствие, содержатся недостоверные данные. Адвокат заявил, что эти обвинения бездоказательны. Он сказал, что сейчас двоим обвиняемым изменили меру пресечения на подписку о невыезде, а до этого они провели в СИЗО семь месяцев.

Ранее сообщалось, что Бальбека заподозрили в преступлениях по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 128.1 («Клевета») УК РФ. Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего Бальбека также возбуждено уголовное дело о мошенничестве

