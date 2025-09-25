Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:32, 25 сентября 2025Из жизни

Акула польстилась на добычу рыбака и прокусила ему руку

На Багамах акула прокусила руку подводному охотнику
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Американский рыбак получил серьезные травмы после нападения акулы во время подводной охоты на Багамах. Об этом сообщает CBS12.

53-летний Эдди Ярмакович рассказал, что охотился с гарпуном недалеко от берега, подстрелил луциана и начал подниматься с добычей к поверхности. Именно в этот момент двухметровая акула польстилась на рыбу, стремительно подплыла к Ярмаковичу и, пытаясь выхватить у мужчины луциана, прокусила ему руку.

«Она подплыла сзади, развернулась, схватила рыбу и, к несчастью, захватила мою руку», — описал инцидент рыбак. Поняв, что произошло, мужчина поднял руку вверх и держал ее над поверхностью воды, пока его не подняли на катер — так он пытался минимизировать количество крови в воде, поскольку она могла привлечь эту или других акул поблизости.

Хищница ранила Ярмаковича так серьезно, что потребовалась микрохирургическая операция на восьми сухожилиях. Рыбаку оказали первую помощь на острове Гранд-Кей, после чего частный пилот доставил его во Флориду, где ему провели сложную четырехчасовую операцию.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Несмотря на травму, Ярмакович планирует вернуться к подводной охоте. Он объяснил, что для него это «связь с природой и божьим творением». Врачи прогнозируют полное восстановление функций руки благодаря своевременному хирургическому вмешательству.

Ранее сообщалось, что в Галвестоне, США, акула набросилась на девочку и оторвала ей кусок ноги. Врачи скрепили ее рану 13 медицинскими скобами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

    «Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

    Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике

    Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

    Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

    Дочь Бондарчука рассказала о его переживаниях из-за ухода Шукшина

    Артемия Лебедева высадили из такси и обматерили

    Трамп вновь разочаровался в Путине

    Акула польстилась на добычу рыбака и прокусила ему руку

    Названа самая полезная часть курицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости