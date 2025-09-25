Акула польстилась на добычу рыбака и прокусила ему руку

На Багамах акула прокусила руку подводному охотнику

Американский рыбак получил серьезные травмы после нападения акулы во время подводной охоты на Багамах. Об этом сообщает CBS12.

53-летний Эдди Ярмакович рассказал, что охотился с гарпуном недалеко от берега, подстрелил луциана и начал подниматься с добычей к поверхности. Именно в этот момент двухметровая акула польстилась на рыбу, стремительно подплыла к Ярмаковичу и, пытаясь выхватить у мужчины луциана, прокусила ему руку.

«Она подплыла сзади, развернулась, схватила рыбу и, к несчастью, захватила мою руку», — описал инцидент рыбак. Поняв, что произошло, мужчина поднял руку вверх и держал ее над поверхностью воды, пока его не подняли на катер — так он пытался минимизировать количество крови в воде, поскольку она могла привлечь эту или других акул поблизости.

Хищница ранила Ярмаковича так серьезно, что потребовалась микрохирургическая операция на восьми сухожилиях. Рыбаку оказали первую помощь на острове Гранд-Кей, после чего частный пилот доставил его во Флориду, где ему провели сложную четырехчасовую операцию.

Несмотря на травму, Ярмакович планирует вернуться к подводной охоте. Он объяснил, что для него это «связь с природой и божьим творением». Врачи прогнозируют полное восстановление функций руки благодаря своевременному хирургическому вмешательству.

Ранее сообщалось, что в Галвестоне, США, акула набросилась на девочку и оторвала ей кусок ноги. Врачи скрепили ее рану 13 медицинскими скобами.