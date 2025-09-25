Ценности
19:46, 25 сентября 2025

Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике

Российская актриса Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bortich

Российская актриса Александра Бортич опубликовала архивное фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 850 тысяч подписчиков.

31-летняя знаменитость разместила снимок в честь прошедшего накануне дня рождения. На нем артистка предстала, стоя в водоеме, в фиолетовом раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера на завязках.

Звезда распустила длинные светлые мокрые волосы. «Мне тут 18, обалдеть!» — подписала она.

Ранее в декабре Александра Бортич сняла штаны на камеру. Поверх белого боди с глубоким декольте, в котором позировала артистка, она надела коричневую шубу из искусственного меха.

