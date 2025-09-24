Ценности
Александра Бортич сняла штаны на камеру

Российская актриса Александра Бортич опубликовала фото в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bortich

Белорусская и российская актриса Александра Бортич опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 844 тысячи подписчиков.

31-летняя знаменитость разместила серию снимков, на одном из которых предстала в белом боди с глубоким декольте. При этом звезда сняла на камеру розовые штаны с бедер.

Поверх упомянутых предметов гардероба артистка надела коричневую шубу из искусственного меха. Она собрала волосы в небрежную прическу.

В июле Александра Бортич обнажила грудь на фото с новым возлюбленным. Звезда позировала перед камерой в облегающей футболке и трусах-шортах с завышенной талией.

