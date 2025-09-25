Мир
13:39, 25 сентября 2025Мир

Анонсированы две международные встречи Путина

Президент Путин встретится с премьер-министром Эфиопии и и.о. президента Мьянмы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры стран прибудут в Россию в рамках глобального атомного форума, приуроченного к Мировой атомной неделе.

С 26 по 30 сентября в Москве пройдет международный форум World Atomic Week, посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли.

В деловую программу форума войдут порядка 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международное сотрудничество», «Технологии как ключевой драйвер развития энергетики», «Устойчивое развитие: адаптация к новой реальности» и «ТЭК России: стратегия развития».

    Все новости