БелТА: Польша открыла границу с Белоруссией

Власти Польши открыли границу с Белоруссией. Об этом сообщает агентство БелТА.

Польский премьер Дональд Туск отмечал, что граница закрывалась в связи с учениями России и Белоруссии «Запад-2025». По его словам, непосредственные причины приостановки работы погранпереходов «уже утратили силу».

Ранее страны Североатлантического альянса пообещали ответить на военные учения России «Запад-2025». «Мы должны серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС; как соседние страны, так и само НАТО относятся к ним с максимальной серьезностью», — заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.