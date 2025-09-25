Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:41, 25 сентября 2025Бывший СССР

Польша открыла границу с Белоруссией

БелТА: Польша открыла границу с Белоруссией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Польши открыли границу с Белоруссией. Об этом сообщает агентство БелТА.

Польский премьер Дональд Туск отмечал, что граница закрывалась в связи с учениями России и Белоруссии «Запад-2025». По его словам, непосредственные причины приостановки работы погранпереходов «уже утратили силу».

Ранее страны Североатлантического альянса пообещали ответить на военные учения России «Запад-2025». «Мы должны серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС; как соседние страны, так и само НАТО относятся к ним с максимальной серьезностью», — заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу доложили о планируемом наступлении ВСУ

    Аналитик предрек начало войны в трех регионах

    Польша открыла границу с Белоруссией

    Москвичам рассказали о погоде в последние выходные сентября

    В жилой дом в Польше попала ракета

    Больше тысячи домов под Петербургом оказались под угрозой сноса

    Росавиация создаст комиссию для расследования ЧП в Шереметьево

    В Британии опровергли сообщения о случаях поедания мигрантами лебедей

    В Грузии призвали Зеленского помыть рот

    На Филиппа Киркорова подали в суд из-за долга по кредиту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости