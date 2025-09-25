Россия
08:34, 25 сентября 2025

Украина атаковала американским Switchblade российский ЗРК четвертого поколения

Боец ВС РФ Солькин спас ЗРК четвертого поколения «Бук-М3» от Switchblade ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали американским барражирующим боеприпасом Switchblade 600 российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) четвертого поколения «Бук-М3», но военная техника была спасена благодаря усилиям ефрейтора Данила Солькина. Об этом со ссылкой на Министерство обороны сообщает ТАСС.

По информации агентства, российский боец заметил приближение барражирующего боеприпаса противника и успел среагировать — Солькин вывел ЗРК из зоны поражения снаряда и разместил ее в укрытии.

Отмечается, что несмотря на опасность, ефрейтор Солькин спасал технику, проявляя хладнокровие.

ВСУ начали применять в зоне украинского конфликта дроны-камикадзе Switchblade 600 в 2024 году. Особенно массово эти барражирующие боеприпасы использовались на донецком направлении. Аппарат может развивать скорость до 185 километров в час, а длительность полета достигает 40 минут.

