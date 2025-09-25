Россия
20:23, 25 сентября 2025Россия

Cнявшего скальп с пенсионерки зверя-людоеда выследили у школы в российском городе

Mash: На Камчатке ликвидировали снявшего скальп с пенсионерки медведя
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Uryadnikov / Shutterstock / Fotodom

В Петропавловске-Камчатском выследили и ликвидировали медведя-людоеда, снявшего скальп с пенсионерки. Об этом пишет Amur Mash в Telegram.

По информации издания, охотоведы нашли хищника возле местной школы. Как выясняли специалисты, у зверя были обломаны клыки. Кроме того, медведь оказался упитанными и без видимых ран.

О нападении зверя на жителей Петропавловска-Камчатского стало известно 25 сентября. Одной из пострадавших оказалась пенсионерка, которой хищник разодрал голову и руку. Женщину доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Кроме того, медведь пытался напасть на мужчину, который успел запрыгнуть в машину.

Ранее сообщалось, что еще одной жертвой мог стать местный школьник, который повстречал хищника, когда шел на учебу. Медведь набросился на убегавшего мальчика, ударив его лапой по рюкзаку. Упав на землю, ребенок притворился, что не дышит. В результате зверь потерял к нему интерес и скрылся.

