15:04, 25 сентября 2025Мир

Дерзкие слова Трампа о России не впечатлили Украину

NBC: Украина и Евросоюз не ждут изменений в позиции Трампа по России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Украина и Европейский союз (ЕС) оказались не слишком впечатлены резкими заявлениями президента США Дональда Трампа о России, и они не ждут качественного изменения политики Белого дома на этом направлении. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Не думаю, что он будет особо что-то делать по этому поводу», — приводит телеканал слова источника из Киева.

Кроме того, три анонимных собеседника из европейских стран добавили, что Вашингтон не посылал никаких сигналов о смене реальной позиции по украинскому кризису.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс указал, что Трамп резко высказался о России и конфликте на Украине, так как дальше хочет зарабатывать на боевых действиях, снижая ответственность Вашингтона за происходящее.

Саймонс также обратил внимание, что, несмотря на слова поддержки Зеленскому, Трамп ищет способ дистанцироваться от конфликта на Украине.

