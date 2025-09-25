Доходность банковских вкладов в России упала

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках РФ упала до 15,56 %

По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских финансовых организациях упала до 15,56 процента годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Статистика велась исходя из информации по банковским вкладам в топ-10 финорганизаций, привлекающих наибольший объем рублевых депозитов. В сравнении с предыдущей декадой показатель в разгар первого месяца осени сократился на 0,029 процентного пункта.

Динамика ставок по банковским вкладам во многом зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Снижение средней максимальной ставки по депозитам во второй декаде сентября последовало за решением руководства регулятора опустить ключевую на 100 базисных пунктов — с 18 до 17 процентов годовых.

Максимальная средняя доходность вкладов (22,28 процента) в топ-10 крупнейших российских банках фиксировалась в конце прошлого года, когда ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21 процент годовых. Самый же низкий показатель (4,33 процента) наблюдался в первой декаде октября 2020-го — тогда ключевая ставка находилась на отметке в 4,25 процента.

Ранее доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Екатерина Исаева посоветовала гражданам положить свободные 100 тысяч рублей на краткосрочный банковский вклад. За 2-3 месяца при таком раскладе можно будет получить доходность в 15,5-16 процентов. Подобная стратегия, пояснила эксперт, позволит заметно нарастить сбережения, несмотря на снижение ключевой ставки.