Джейсона Стэйтема сравнили с кавказцем из-за неожиданной детали во внешности

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Katie Collins / Reuters

Актер Джейсон Стэйтем вышел в свет вместе со своей возлюбленной, супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли, и привлек внимание русскоязычных фанатов из-за неожиданной детали во внешности. Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Gala.

Звезда «Гнева человеческого» и «Форсажа» посетил модный показ люксового бренда Burberry. Так, 58-летний актер предстал перед камерами в черных брюках, укороченном пальто с кожаными вставками и ботинках со шнуровкой. Кроме того, он продемонстрировал публике седую бороду.

Поклонники, среди которых оказались россияне, оценили преображение знаменитости в комментариях под публикацией. «Джейсон все больше и больше на кавказца становится похож», «Он такой дагестанец», «Как ему идет борода», «Настоящий кавказец», «Джейсонбек», — шутили они.

Ранее сообщалось, что Джейсон Стэйтем опубликовал фото с отдыха на роскошной яхте и также развеселил русскоязычных фанатов.

