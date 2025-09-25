Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:45, 25 сентября 2025Культура

Джигурда пожаловался на угрозы мафии

Никита Джигурда заявил, что не смог получить наследство из-за угроз мафии
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и певец Никита Джигурда сообщил, что не смог получить наследство подруги Людмилы Браташ из-за мафии. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Звездач».

По словам Джигурды, женщина успела переписать многомиллиардное наследство на него. Однако после того, как Браташ не стало, ее сестра Светлана Романова решила оспорить завещание, и Никита проиграл суд. На днях артист узнал о кончине Куронова.

«Мне сказали, что дело в оффшорных счетах. Когда пробили, там бабки такие... Романова — пешка. Мне и до этого угрожали. Сказали, что убрали Куронова, а я следующий. Мафия работает, отжимает, это бизнес», — заявил Джигурда.

Ранее стало известно, что суд в Москве отказал артисту Никите Джигурде в повторном иске о праве на скандальное наследство его подруги, предпринимательницы Людмилы Браташ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

    Путин назвал время исчерпания важного ресурса России

    Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?

    Культовая актриса вышла замуж за мужчину спустя 60 лет после знакомства

    В США пообещали противодействовать попыткам отстранить Израиль от ЧМ-2026

    На Украине начнут автоматически ставить на воинский учет мужчин от 25 до 60 лет

    Американский рэпер признался в желании вернуться в Россию с концертом

    Турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали во время сильного шторма

    Германия обвинила Россию в «преследовании» своих спутников

    В ВСУ мобилизовали шизофреников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости