Джигурда пожаловался на угрозы мафии

Никита Джигурда заявил, что не смог получить наследство из-за угроз мафии

Актер и певец Никита Джигурда сообщил, что не смог получить наследство подруги Людмилы Браташ из-за мафии. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Звездач».

По словам Джигурды, женщина успела переписать многомиллиардное наследство на него. Однако после того, как Браташ не стало, ее сестра Светлана Романова решила оспорить завещание, и Никита проиграл суд. На днях артист узнал о кончине Куронова.

«Мне сказали, что дело в оффшорных счетах. Когда пробили, там бабки такие... Романова — пешка. Мне и до этого угрожали. Сказали, что убрали Куронова, а я следующий. Мафия работает, отжимает, это бизнес», — заявил Джигурда.

Ранее стало известно, что суд в Москве отказал артисту Никите Джигурде в повторном иске о праве на скандальное наследство его подруги, предпринимательницы Людмилы Браташ.