Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над французским лидером Эммануэлем Макроном на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал журналист Рагип Сойлу на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что во время приветствия лидеры спросили друг друга, как дела. Макрон ответил, что он доволен, на что турецкий лидер сказал: «Значит бывают времена, когда у него все хорошо».

«Неловкая встреча Эрдогана и Макрона. Эрдоган шутит, что Макрон иногда чувствует себя хорошо», — написал журналист.

Ранее Макрона задержали полицейские в США. Отмечается, что президент Франции ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН, но был остановлен полицейскими, которые перекрыли улицы из-за кортежа президента США Дональда Трампа.