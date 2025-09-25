Мир
12:26, 25 сентября 2025Мир

Эрдоган пошутил над Макроном

Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над французским лидером Эммануэлем Макроном на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал журналист Рагип Сойлу на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что во время приветствия лидеры спросили друг друга, как дела. Макрон ответил, что он доволен, на что турецкий лидер сказал: «Значит бывают времена, когда у него все хорошо».

«Неловкая встреча Эрдогана и Макрона. Эрдоган шутит, что Макрон иногда чувствует себя хорошо», — написал журналист.

Ранее Макрона задержали полицейские в США. Отмечается, что президент Франции ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН, но был остановлен полицейскими, которые перекрыли улицы из-за кортежа президента США Дональда Трампа.

