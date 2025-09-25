Россия
15:33, 25 сентября 2025Россия

Еще один ставший депутатом боец СВО заявил о сложении полномочий

В Татарстане ставший депутатом боец СВО сложил полномочия
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во «ВКонтакте»

В Татарстане ставший депутатом боец СВО сложил полномочия. Об этом сообщает сетевое издание «Казать онлайн».

Речь идет о Герое России Расиме Баксикове. Он досрочно прекратил свои полномочия на 13-м заседании Госсовета Татарстана. Свое решение он аргументировал переходом на другую работу, его поддержали 78 депутатов при одном против.

Предполагается, что Баксиков перейдет на работу в исполнительную власть. Местные СМИ допускают, что он может возглавить татарстанское министерство труда, занятости и соцзащиты.

Ранее большой общественный резонанс вызвало решение избравшегося депутатом участника СВО Владимира Евсюкова отказаться от мандата в пользу внука чиновника. Офицер заявил, что его решение связано с желанием продолжить службу в Вооруженных силах, что, по его словам, несовместимо с работой в органах законодательной власти.

