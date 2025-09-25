Россия
Генерал описал работу ПВО в Новороссийске словами «могло быть хуже»

Генерал Бижев: Система ПВО в Новороссийске справилась с задачей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны Новороссийска справилась со своей задачей. Об этом заявил в беседе с «НСН» российский генерал Айтеч Бижев, его слова приводятся в Telegram.

Новороссийск подвергся атаке ВСУ 24 сентября.

По словам Бижева, последствия удара могли быть «гораздо хуже». Он указал, что средства ПВО хорошо показали себя в ходе отражения удара.

Вместе с тем генерал напомнил, что Россия уже ответила на удар по Новороссийску, в том числе пусками ракет «Искандер».

Также 24 сентября ВСУ атаковали Туапсе. Известно о двоих пострадавших.

