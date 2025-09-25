Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 25 сентября 2025Мир

Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа про Украину

Генсек НАТО Рютте: Трамп фразой про Украину хотел призвать Россию к переговорам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, что Украина при поддержке ЕС якобы могла бы «вернуть страну в ее первоначальном виде». Слова Рютте приводит РИА Новости.

Рютте предположил, что своими словами про Украину Трамп хотел призвать Россию «сесть за стол переговоров». Он также ответил на вопрос CNN, считает ли он, что Североатлантический альянс может помочь Киеву достичь такой цели, «в том числе в Крыму и Донбассе».

«Я думаю, что президент пытается усадить [Россию]… за стол переговоров… и пойти на компромиссы», — отметил генсек НАТО.

Президента Украины Владимира Зеленского удивили слова Трампа о способности Киева вернуть территории. Он предположил, что американский лидер больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

    Трамп подписал указ о сделке по TikTok

    Минпросвещения отказалось добавлять компьютерные игры в школьную программу

    Генсек НАТО прокомментировал слова Трампа про Украину

    В НАТО допустили уничтожение одного типа российских самолетов

    Количество наемников в некоторых бригадах ВСУ превысило количество украинцев

    Москвичам рассказали о погоде в начале октября

    В Китае откроют самый высокий мост в мире

    Появились кадры массированного удара ВСУ по российскому поселку

    На Украине усомнились в успехах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости