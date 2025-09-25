Германия обвинила Россию в «преследовании» своих спутников

Писториус заявил, что Россия якобы преследует немецкие спутники в космосе

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы преследует немецкие спутники в космосе. Его речь опубликована на официальном сайте Министерства обороны ФРГ.

«В настоящее время два спутника IntelSat, которые также используются Вооруженными силами Германии, отслеживаются двумя российскими разведывательными спутниками "Луч-Олимп"», — сообщил Писториус.

По словам главы Минобороны ФРГ, Россия якобы размещает свои разведывательные спутники «в непосредственной близости от космических систем Вооруженных сил Германии» и ее союзников.

Ранее Писториус раскритиковал требования сбивать российские самолеты в случае их захода в воздушное пространство стран НАТО.