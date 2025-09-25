Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 25 сентября 2025Мир

Германия обвинила Россию в «преследовании» своих спутников

Писториус заявил, что Россия якобы преследует немецкие спутники в космосе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы преследует немецкие спутники в космосе. Его речь опубликована на официальном сайте Министерства обороны ФРГ.

«В настоящее время два спутника IntelSat, которые также используются Вооруженными силами Германии, отслеживаются двумя российскими разведывательными спутниками "Луч-Олимп"», — сообщил Писториус.

По словам главы Минобороны ФРГ, Россия якобы размещает свои разведывательные спутники «в непосредственной близости от космических систем Вооруженных сил Германии» и ее союзников.

Ранее Писториус раскритиковал требования сбивать российские самолеты в случае их захода в воздушное пространство стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

    Минобороны показало карту освобожденных в 2025 году территорий

    Путин назвал время исчерпания важного ресурса России

    Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?

    Культовая актриса вышла замуж за мужчину спустя 60 лет после знакомства

    В США пообещали противодействовать попыткам отстранить Израиль от ЧМ-2026

    На Украине начнут автоматически ставить на воинский учет мужчин от 25 до 60 лет

    Американский рэпер признался в желании вернуться в Россию с концертом

    Турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали во время сильного шторма

    Германия обвинила Россию в «преследовании» своих спутников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости