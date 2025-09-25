Генсек Гуттериш потребовал провести расследование саботажа против Трампа в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распорядился расследовать информацию о саботаже против президента США Дональда Трампа во время его визита на заседание Генассамблеи. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Сегодня вечером Генеральный секретарь получил корреспонденцию от постоянного представительства США при ООН относительно событий, произошедших во время визита президента Трампа в штаб-квартиру ООН 23 сентября», — сообщил он.

Ранее Трамп написал письмо генеральному секретарю ООН, в котором призвал организацию расследовать «тройной саботаж» его визита на Генассамблею. Глава Белого дома описал три события: аварийная остановка эскалатора, неработающий телесуфлер и пропавший во время его выступления звук в зале, которые он счел не простым совпадением.