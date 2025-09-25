«Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование

Трамп призвал генсека ООН расследовать тройной саботаж его визита на ГА

Президент США Дональд Трамп написал письмо генеральному секретарю ООН, в котором призвал организацию расследовать «тройной саботаж» его визита на Генассамблею (ГА).

Глава Белого дома описал три события, произошедшие с ним 23 сентября: аварийная остановка эскалатора, неработающий телесуфлер и пропавший во время его выступления звук в зале, которые он счел не простым совпадением.

Удивительно, как мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края этих стальных ступенек. Просто мы оба крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа Дональд Трамп Президент США

Политик также пожаловался на сломанный телесуфлер во время своего выступления. «Я сразу подумал: "Ого, сначала эскалатор, а теперь еще и сломанный телесуфлер. Что это за место?"» — написал он в социальной сети Truth Social.

Помимо этого, во время его речи в зале, где в том числе находились мировые лидеры, пропал звук. По окончании выступления американский лидер поинтересовался у своей супруги, как все прошло. Первая леди США, сидевшая прямо перед ним во время его речи, ответила: «Я не расслышала ни слова из того, что ты сказал».

Им должно быть стыдно. Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить свою задачу, для которой она была создана Дональд Трамп Президент США

ООН заподозрили в намеренной остановке эскалатора с Трампом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что остановка эскалатора с американским лидером в здании ООН могла быть намеренной.

Свою публикацию в социальной сети Х она сопроводила скриншотом статьи Times of London. По словам автора материала, сотрудники организации шутили, что могут отключить эскалаторы и лифты, сославшись на нехватку финансирования и заставив главу Белого дома подниматься по лестнице пешком. Позже в беседе с Fox News Левитт отметила, что инцидент с эскалатором не кажется ей совпадением.

Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди поднимались на него, его необходимо уволить и немедленно провести расследование Кэролайн Левитт Пресс-секретарь Белого дома

Советник президента США Джейсон Миллер, в свою очередь, пожелал ООН «покоиться с миром» после того, как глава Белого дома выступил с критикой всемирной организации в ходе сессии Генассамблеи.

Трамп похвастался своей речью в ООН

Президент США похвастался, что его речь на сессии Генеральной Ассамблеи ООН очень хорошо приняли участники мероприятия.

Для меня было большой честью выступить перед ООН. Я считаю, что речь была очень хорошо принята. Особое внимание в ней было уделено вопросам энергетики и миграции/иммиграции. Я уже давно говорю об этих темах, и ООН стала лучшей площадкой для того, чтобы сделать эти два важных заявления Дональд Трамп Президент США

При этом выступление политика началось с того, что у него перестал работать телесуфлер. «Мне не сложно произнести речь без телесуфлера, из-за того что он не работает (...) Но что я еще могу точно сказать — у того, кто управляет этим телесуфлером, будут серьезные проблемы», — сказал президент США.

Также известно, что участники сессии Генеральной Ассамблеи ООН начали массово покидать штаб-квартиру всемирной организации сразу после того, как Трамп закончил свою речь. Среди первых покинувших здание оказались супруга американского лидера Мелания, король Испании Филипп VI и президент Сербии Александр Вучич.

Трамп предъявил претензию ООН

Глава Белого дома предъявил претензию ООН за то, что всемирная организация не оказывала ему содействия при урегулировании мировых конфликтов.

За семь месяцев я положил конец семи бесконечным войнам. К сожалению, мне пришлось этим заниматься вместо того, чтобы ООН это сделала. Организация даже не попыталась помочь. Ни разу никто мне не позвонил из ООН и не предложил помощь Дональд Трамп Президент США

Американский лидер также задался вопросом, в чем смысл всемирной организации. По его мнению, ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».