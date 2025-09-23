Мир
19:36, 23 сентября 2025Мир

Советник Трампа обратился к ООН необычным способом

Советник Трампа Миллер пожелал ООН покоиться с миром
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер пожелал ООН «покоиться с миром» после того, как глава Белого дома выступил с критикой всемирной организации в ходе сессии Генассамблеи. Экс-чиновник написал об этом в своем аккаунте социальной сети Х.

«Покойся с миром, #UNGA25 (80-я сессия Генассамблея ООН — прим. «Ленты.ру»)», — сыронизировал он.

Ранее Трамп в ходе выступления на трибуне Генассамблеи заявил, что ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей». По его мнению, всемирная организация занимается неэффективным расходованием финансирования, обвинив ее в расточительстве.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вклад ООН в урегулирование конфликта на Украине не заметен. По его словам, Трампу «приходится тащить все на себе» в попытке положить конец украинскому кризису.

    Все новости