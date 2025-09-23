Мир
18:54, 23 сентября 2025

Участники Генассамблеи ООН начали массово покидать штаб-квартиру из-за Трампа

Участники Генассамблеи ООН начали покидать штаб-квартиру после речи Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Участники сессии Генеральной ассамблеи ООН начали массово покидать штаб-квартиру всемирной организации сразу после того, как президент США Дональд Трамп закончил свою речь. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, среди первых покинувших здание оказались супруга американского лидера Мелания, король Испании Филипп VI и президент Сербии Александр Вучич.

Ранее Трамп заявил, что ООН никак не помогала ему в разрешении мировых конфликтов. Он также выразил мнение, что всемирная организация занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».

Также глава Белого дома заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если Москва не согласится на прекращение конфликта на Украине.

.
