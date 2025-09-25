Экономика
14:48, 25 сентября 2025Экономика

Известная певица купила роскошную квартиру в США

NYP: Сабрина Карпентер купила квартиру в Нью-Йорке за $9,9 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американская певица Сабрина Карпентер купила роскошную квартиру в Нью-Йорке. Звезда потратила на недвижимость 9,9 миллиона долларов (около 834 миллионов рублей), передает New York Post (NYP).

Квартира располагается в доме в районе Нижнего Манхеттена. В здании есть спортивный зал, бассейн, джакузи, театр и винный погреб. Для жильцов также обустроена зона отдыха на крыше с красивым видом на город, отдельными кабинами и каминами.

В квартиру Карпентер можно подняться на персональном лифте. Площадь жилья составляет около 270 квадратных метров, в нем есть три спальни, четыре санузла, смежная со столовой гостиная и кухня. Помимо этого, квартира располагает четырьмя террасами, общая площадь которых составляет 90 квадратов. Интерьер оформлен в светлых тонах, а его главная особенность — окна в пол во всех помещениях, обеспечивающие качественное естественное освещение.

Карпентер приобрела жилье по скидке — изначальная цена квартиры, выставленной на продажу в 2023 году, составляла 12 миллионов долларов.

Ранее актер Джим Керри продал роскошный дом в США, сделав покупателю скидку почти в 12 миллионов долларов.

