Экономика
19:08, 25 сентября 2025Экономика

Эффект от штрафов для коммунальщиков оценили

Юрист Толмачев: Ресурсники оплачивают штрафы за счет потребителей
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ресурсоснабжающие компании не испугают новые штрафы, вводимые за несвоевременное устранение дефектов перед отопительным сезоном. Об этом в эфире «Общественной Службы Новостей» заявил председатель комиссии по законодательству Союза юристов Москвы, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев.

По мнению юриста, финансовой нагрузки от введения новых штрафов коммунальные службы не почувствуют — эту статью расходов они изначально закладывают в тарифы. «Штрафы ресурсники не заметят, а деньги у них берутся из наших карманов», — прокомментировал Толмачев. Как разъяснил специалист, 50 процентов от тарифа за коммунальную услугу предусмотрено на ремонт коммунальных систем, немалая часть закладывается на банковские проценты и кредиты. На сам ресурс остается не более 17-18 процентов от размера тарифа.

В случае введения штрафов за неустраненные перед началом отопительного сезона поломки санкции скажутся на стоимости ЖКУ. Коммуналка будет дорожать, а штрафы — догонять новые тарифы. Так, в этом году тарифы были повышены в среднем на 12-15 процентов.

Скептически законопроект о новых штрафах для теплоснабжающих компаний оценил и председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист Константин Крохин. Проблема в том, что штрафы невозможно назначить без соответствующей проверки, мораторий на которые будет действовать вплоть до 2030 года.

