Карди Би потеряла бриллиант для ягодичного пирсинга в неожиданном месте

Рэперша Карди Би потеряла бриллиант для ягодичного пирсинга в унитазе

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би потеряла бриллиантовое украшение для ягодичного пирсинга в неожиданном месте. Соответствующий выпуск подкаста Call Her Daddy доступен на YouTube.

Во время разговора с ведущей Алекс Купер рэперша раскрыла подробности интимного пирсинга, который она сделала в январе. Так, знаменитость рассказала, что не испытывала болевых ощущений во время процедуры. «До этого я сделала абдоминопластику на ягодицах. Из-за этого кожа на верхней части практически онемела. Так что, когда я прокалывала ягодицы, я ничего не чувствовала. Это был самый простой пирсинг в моей жизни», — объяснила она.

По ее словам, манипуляция обошлась ей в 13 тысяч долларов (примерно один миллион рублей) из-за установки украшения с бриллиантом. Однако артистка призналась, что потеряла его спустя месяц после носки. «Когда поняла, что потеряла его, я посмотрела в свои штаны и трусы. Спустя время я подумала о том, что он мог упасть в унитаз», — с иронией сказала она.

В феврале владелец салона тату и пирсинга Body Electric в Лос-Анджелесе Брайан Кит Томпсон раскрыл опасность пирсинга между ягодицами.