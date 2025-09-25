Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:40, 25 сентября 2025Ценности

Карди Би потеряла бриллиант для ягодичного пирсинга в неожиданном месте

Рэперша Карди Би потеряла бриллиант для ягодичного пирсинга в унитазе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Claude Yao Sahi / Johnny Nunez / WireImage / Getty Images

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би потеряла бриллиантовое украшение для ягодичного пирсинга в неожиданном месте. Соответствующий выпуск подкаста Call Her Daddy доступен на YouTube.

Во время разговора с ведущей Алекс Купер рэперша раскрыла подробности интимного пирсинга, который она сделала в январе. Так, знаменитость рассказала, что не испытывала болевых ощущений во время процедуры. «До этого я сделала абдоминопластику на ягодицах. Из-за этого кожа на верхней части практически онемела. Так что, когда я прокалывала ягодицы, я ничего не чувствовала. Это был самый простой пирсинг в моей жизни», — объяснила она.

По ее словам, манипуляция обошлась ей в 13 тысяч долларов (примерно один миллион рублей) из-за установки украшения с бриллиантом. Однако артистка призналась, что потеряла его спустя месяц после носки. «Когда поняла, что потеряла его, я посмотрела в свои штаны и трусы. Спустя время я подумала о том, что он мог упасть в унитаз», — с иронией сказала она.

В феврале владелец салона тату и пирсинга Body Electric в Лос-Анджелесе Брайан Кит Томпсон раскрыл опасность пирсинга между ягодицами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

    Минобороны показало карту освобожденных в 2025 году территорий

    Путин назвал время исчерпания важного ресурса России

    Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?

    Культовая актриса вышла замуж за мужчину спустя 60 лет после знакомства

    В США пообещали противодействовать попыткам отстранить Израиль от ЧМ-2026

    На Украине начнут автоматически ставить на воинский учет мужчин от 25 до 60 лет

    Американский рэпер признался в желании вернуться в Россию с концертом

    Турист исчез в океане на глазах у друзей на Бали во время сильного шторма

    Германия обвинила Россию в «преследовании» своих спутников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости