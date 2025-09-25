Культовая актриса вышла замуж за мужчину спустя 60 лет после знакомства

Культовая британская актриса Липман вышла замуж в 79 лет за старого знакомого

Известная британская актриса и комик Морин Липман вышла замуж в 79 лет. Об этом она рассказала Daily Mail.

По словам Морин, она встретилась с будущим супругом Дэвидом в 2023 году в гостях у подруги. Они разговорились за десертом, сходили на одно свидание и вскоре начали встречаться.

Впоследствии мужчина говорил, что влюбился в Морин, когда увидел, как она выходит из туалета. У пары уже был роман, когда женщина обнаружила, что на самом деле знает Дэвида уже очень давно, но не вспоминала о нем 60 лет.

Морин сделала неожиданное открытие благодаря фотографиям времен молодости Дэвида. Она узнала его на снимке, где ему 17 лет, и поняла, что в прошлом они вместе отдыхали в одном отеле. Мужчина тогда пригласил Морин на танец, но не решился продолжить с ней общение. «Я был застенчивым, поэтому ждал 60 лет», — пошутил он.

Актриса рассказала, что это она сделала предложение Дэвиду. Сначала это было шуткой, но потом они решили сыграть свадьбу по-настоящему. Они долго готовились: покупали костюм и платье, выбирали свадебный торт, репетировали танец молодоженов, организовывали мальчишник и девичник. «Это был самый счастливый опыт, который у меня когда-либо был», — призналась Морин.

