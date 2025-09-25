Летевший из Дубая самолет совершил вынужденную посадку из-за инсульта пассажира

У пассажира рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив случился инсульт во время полета

Самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в Эр-Рияде. Об этом сообщает портал The Times of Israel.

Уточняется, что пилоты приняли такое решение после того, как у одного из пассажиров во время полета случился инсульт. По данным издания, Саудовская Аравия без проблем дала разрешение на посадку лайнера, и местные медицинские бригады были готовы оказать пострадавшему неотложную помощь. После приземления мужчину доставили в больницу.

Один из пассажиров рейса Ром Гедаси рассказал, что самолет простоял на взлетной полосе более трех часов, и за это время путешественники получили крайне мало информации о происходящем.

«Мы часами были без связи и не могли связаться с родственниками в Израиле», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию American Airlines обязали выплатить миллионы долларов пассажиру, перенесшему два инсульта во время полета. Инцидент произошел в 2021 году, однако мужчина до сих пор не может говорить и писать и нуждается в круглосуточном домашнем уходе.