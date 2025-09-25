Мир
15:07, 25 сентября 2025Мир

Лидеров ЕС назвали бесхребетными посредственностями

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gage Skidmore / wikipedia.org

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) — бесхребетные посредственности. Об этом заявил бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана и старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для The American Conservative (TAC).

Он подчеркнул, что раньше Европа порождала великих, хотя и неоднозначных лидеров, в том числе бывших премьер-министров Великобритании Маргарет Тэтчер и Уинстона Черчилля, бывшего президента Франции Шарля де Голля и первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка.

«Почему сегодня континент возвысил таких бесхребетных посредственностей, как [британский премьер-министр Кир] Стармер, [французский президент Эммануэль] Макрон и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы они определяли его судьбу?» — задался вопросом эксперт.

Бэндоу отметил, что это происходит на фоне «агрессивного Вашингтона», который сейчас для Европы в лучшем случае заклятый враг, стремящийся лишь вымогать экономические уступки.

Ранее газета Financial Times сообщила о страхе европейских чиновников из-за последних заявлений Дональда Трампа по Украине. По их мнению, они направлены на то, чтобы поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев оступится в войне или у него закончатся денежные средства.

