Лукашенко ответил на вопрос про «Орешник» словами «уже в пути»

Комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» уже находится на пути в Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума «Мировая атомная неделя» на ВДНХ, передает ТАСС .

«Уже в пути, все будет нормально», — ответил белорусский лидер на соответствующий вопрос журналистов.

16 сентября Россия и Белоруссия в ходе совместных учений «Запад-2025» отработали применение ядерного оружия и «Орешника». Информацию об этом подтвердил глава Генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

1 июля белорусский президент объявил, что «Орешник» будет размещен на территории страны к концу 2025 года. По словам Лукашенко, он договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным в мае в Волгограде.