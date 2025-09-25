Медики вызвали интерес у Следкома после удаления у пациентки здоровой почки

Глава Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, связанного с ошибкой медицинских сотрудников, которые удалили пациентке из Бурятии здоровую почку. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

«В апреле текущего года женщина в связи с ухудшением состояния здоровья обратилась в одно из медицинских учреждений, где у нее было диагностировано заболевание», — говорится в сообщении. Медики провели операцию на основании некорректных исследований, в итоге удалив россиянке здоровый орган.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Бастрыкин потребовал доложить о проведенном расследовании руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Лагацкого.

Ранее удалившие потерпевшей здоровую почку врачи объяснились. Выяснилось, что они перепутали результаты анализов женщины с другим пациентом, почка которого была поражена опухолью.