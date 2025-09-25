Мерц оценил шансы принятия ЕС решения по замороженным российским активам

Мерц: В ЕС решение об активах РФ может быть принято не единогласно

Решение о выдаче Украине кредита за счет замороженных российских активов может быть принято не единогласно, а большинством голосов в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в статье для Financial Times (FT).

Глава немецкого правительства отметил, что обсудит эту инициативу с главами европейских государств и правительств на саммите в Копенгагене 1 октября.

«В идеале решение должно быть единогласным. В противном случае его должно принять подавляющее большинство государств-членов, которые твердо привержены Украине», — сказал он.

Мерц также предложил дать мандат на разработку этого инструмента в юридически надежной форме на заседании Европейского совета в конце октября.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Он подчеркнул, что подобный шаг может привести к «началу полного хаоса».