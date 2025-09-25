Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:35, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Мессенджер Мах подвергся информационной кибератаке

Глава ИРИ Гореславский: Мессенджер Мах подвергся информационной кибератаке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Владимир Астапкович / РИА Новости

Мессенджер Мах подвергся серьезной информационной атаке, однако уже принимаются меры по борьбе с этим. Об этом заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, передает РИА Новости.

«Не секрет, что Max стал мишенью в довольно серьезной атаке информационной, гиператаке… Естественно, есть попытки с этим бороться. Чего стоят одни публикации в западной прессе, что, мол, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает. Ну, вот, где смеяться в этом месте? До сих пор не понимаю», — привел пример глава ИРИ.

В свою очередь, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что компания с июля выявила 27 фейков о работе онлайн-платформы, охват такого контента в общем составил 228 миллионов просмотров.

«Этот нарратив, связанный с якобы тотальным контролем спецслужб, он очень хорошо льется на аудиторию. Мы сейчас уже вынуждены не просто работать с опровержением, его сложно опровергнуть просто стандартным подходом», — отметил Табак.

Ранее в Госдуме опровергли работу мессенджера MAX как шпионской программы. Там добавили, что платформа не имеет возможности для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта «составлять доносы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу доложили о планируемом наступлении ВСУ

    В Британии опровергли сообщения о случаях поедания мигрантами лебедей

    В Грузии призвали Зеленского помыть рот

    На Филиппа Киркорова подали в суд из-за долга по кредиту

    Вторая за сутки сильная вспышка произошла на Солнце

    Популярная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото

    Российский город затопило ливневыми водами

    Аэропорт в Дании закрыли из-за угрозы БПЛА

    В российском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

    Власти США откажутся от финансирования зеленой энергетики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости