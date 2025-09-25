Глава ИРИ Гореславский: Мессенджер Мах подвергся информационной кибератаке

Мессенджер Мах подвергся серьезной информационной атаке, однако уже принимаются меры по борьбе с этим. Об этом заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, передает РИА Новости.

«Не секрет, что Max стал мишенью в довольно серьезной атаке информационной, гиператаке… Естественно, есть попытки с этим бороться. Чего стоят одни публикации в западной прессе, что, мол, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает. Ну, вот, где смеяться в этом месте? До сих пор не понимаю», — привел пример глава ИРИ.

В свою очередь, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что компания с июля выявила 27 фейков о работе онлайн-платформы, охват такого контента в общем составил 228 миллионов просмотров.

«Этот нарратив, связанный с якобы тотальным контролем спецслужб, он очень хорошо льется на аудиторию. Мы сейчас уже вынуждены не просто работать с опровержением, его сложно опровергнуть просто стандартным подходом», — отметил Табак.

Ранее в Госдуме опровергли работу мессенджера MAX как шпионской программы. Там добавили, что платформа не имеет возможности для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта «составлять доносы».