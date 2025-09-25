Ценности
15:13, 25 сентября 2025Ценности

Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

Стилистка Стейси Лондон назвала одежду в медных тонах трендом осени
Мария Винар

Фото: Brittany Hallberg / SHE Media via Getty Images

Известная американская стилистка Стейси Лондон назвала самую трендовую одежду на осень. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

По словам эксперта, в настоящем сезоне будут актуальны вещи в коричневых и медных тонах. Кроме того, Лондон считает, что модными также станут предметы гардероба с различными принтами. «Думаю, вы увидите тонну леопардовых, гороховых, полосатых и цветочных принтов», — подчеркнула она.

В то же время специалистка порекомендовала обратить внимание на одежду и обувь, выполненные из замши или украшенные блестками. Вдобавок она отметила, что осенью многие женщины начнут носить в офис платья и юбки вместо брючных костюмов. «Мне кажется, вы увидите больше юбок и платьев, чем раньше. Это связано с тем, что мы отходим от делового пиджака и повседневных джинсов», — пояснила собеседница портала.

В августе сообщалось, что редакторы журнала Vogue назвали самые модные платья на осень 2025 года.

