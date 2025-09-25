Экономика
15:56, 25 сентября 2025Экономика

Москвичам назвали время понижения температуры до минус 4 градусов

Гидрометцентр: В последнюю ночь сентября похолодает до минус 4 градусов
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Снижение температуры до минус 4 градусов вероятно в Москве и Московской области в последнюю ночь сентября. Об этом ТАСС рассказали синоптики Гидрометцентра.

Во вторник, 30 сентября, на фоне небольшой облачности без осадков, ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в этот день воздух в столице может прогреться до плюс 13 градусов.

В ночь на понедельник, 29 сентября, ожидается переменная облачность без осадков, столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса. Днем в этот день метеорологи прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла. В конце сентября температура окажется ниже климатической нормы.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в выходные, 27 и 28 сентября, ожидается температура немного ниже климатической нормы и осадки. В субботу днем ожидается плюс 11-13 градусов, по области плюс 8-13 градусов. В воскресенье температура составит плюс 9-11 градусов, по области плюс 7-12 градусов.

