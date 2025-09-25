Москвичам пообещали холодные выходные

Гидрометцентр: В выходные в Москве ожидается дождь и плюс 9-13 градусов

В Москве в выходные, 27 и 28 сентября, ожидается температура немного ниже климатической нормы и осадки, сообщили синоптики Гидрометцентра.

В пятницу, 26 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве плюс 2-4 градуса, в центре города плюс 5-7 градусов, по области от 0 до плюс 5. Днем в Москве плюс 13-15 градусов, по области плюс 10-15 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В субботу ночью облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, в Москве плюс 5-7 градусов, по области плюс 2-7 градусов. Днем облачно, небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 11-13 градусов, по области плюс 8-13 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, в Москве плюс 4-6 градусов, по области плюс 1-6 градусов. Днем по области местами небольшой дождь, в Москве плюс 9-11 градусов, по области плюс 7-12 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что первые заморозки могут наступить местами в Москве и области уже в эти выходные, 27 и 28 сентября. По данным Гидрометцентра, понижение до минус 1 градуса ожидается в ночь на понедельник, 29 сентября, а также на вторник, 30 сентября — ночью температура может опуститься до минус 4 градусов.