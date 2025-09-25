Мужчина потерял миллионы рублей из-за кучки насекомых

Пользователь Reddit с ником Brave_Sea7798 рассказал посетителям портала о том, как из-за собственной беспечности лишился дома. По его словам, первые признаки проблемы он обнаружил еще пять лет назад.

«Я начал замечать стайки больших черных муравьев, шествовавших по кухонному столу. Я стряхивал их, бормотал проклятья и продолжал заниматься своими делами. Я думал, что это безобидные залетные гости. Я был чист, никаких крошек. Им должно было стать скучно и они наверняка ушли. Спойлер: они не ушли», — написал автор.

Позднее мужчина начал находить повсюду кучи крупных опилок, но не придал этому значения. По ночам он слышал слабые хрустящие звуки в стенах, но списал их на просадку дома и мышей. Однажды он увидел несколько крупных муравьев с крыльями, удивился этому, но просто раздавил насекомых и отправился по своим делам.

«Катастрофическое открытие случилось в прошлые выходные. Я вешал картину. Я вбил гвоздь в стену, и молоток с противным, хрустящим звуком вонзился в гипсокартон и в стойку. Кусок стены отвалился. Внутри этой дыры была сцена из фильма ужасов. Бурлящая масса гигантских черных муравьев пробиралась сквозь то, что когда-то было стенами, но будто пропущенными через измельчитель древесины. Сама древесина просто исчезла — она превратилась в лабиринт галерей», — пожаловался Brave_Sea7798.

Выяснилось, что в его доме поселились не обычные безобидные муравьи, а муравьи-плотники, питающиеся деревом. Их основное гнездо располагалось на крыше, о чем мужчина узнал, вызвав дезинсектора. Он поможет автору избавиться от насекомых, однако те успели причинить серьезный ущерб дому. Для его устранения придется снимать части крыши, пола и стен. Общая стоимость работ составит не менее 40 тысяч долларов (около 3,35 миллиона рублей).

