«Страна»: Письмо Залужного опровергает слова Трампа об успехах Украины

В то время как президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить американского коллегу Дональда Трампа в успехах страны и ослаблении России, новая статья бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного полностью опровергает эту оптимистичную картину. К такому главному выводу приходит Telegram-канал «Политика Страны».

Журналисты подчеркивают, что, в отличие от первоначальных интерпретаций, Залужный не упоминает о «застое на фронте», а говорит обратное: Россия преодолела этот застой и захватила инициативу.

По мнению издания, Залужный выделяет два ключевых фактора, разрушающих позиционный фронт: абсолютное превосходство российских дронов и новую тактику «инфильтрации». По словам бывшего главкома, беспилотники создали 20-километровую «зону смерти», где понятие «тыл» практически утратило смысл. Оборона свелась к «выживанию небольших групп».

Журналисты также отмечают российский метод «инфильтрации» — проникновение малых пехотных групп в бреши украинских боевых порядков. Это приводит к «размытию» линии фронта, а постоянные атаки изматывают обороняющихся морально и физически.

«Фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону», — приводит издание ключевую цитату Залужного.

Ранее 17 сентября военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что по нынешней динамике на линии фронта военная операция на Украине может продолжаться еще годы. «Ничего сильно не изменилось. Наибольшие успехи у нас на Донбассе и еще в районе Купянска Харьковской области, то есть Купянск и Покровск, а также попытка прорыва в Дружковке для контроля за логистикой в Краматорске», — сказал он.