Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:02, 25 сентября 2025Наука и техника

На Западе оценили возможность венесуэльских С-300ВМ отразить атаку США

MWM: Венесуэльские С-300ВМ обладают возможностями отразить атаку США
Иван Потапов
Иван Потапов
С-300ВМ

С-300ВМ. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Венесуэльские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300ВМ российского производства обладают ограниченными возможностями отражения вероятной атаки США. С такой оценкой выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что недавно Соединенные Штаты развернули в Карибском бассейне истребители пятого поколения F-35, эсминцы и ударную атомную подводную лодку. По данным журнала, среди имеющихся у Венесуэлы средств только четыре небольших эскадрильи истребителей Су-30МК2 и несколько дивизионов систем ПВО С-300ВМ российского производства могут противостоять натиску США.

MWM пишет, что в середине 2019 года С-300ВМ уже разворачивались для защиты Каракаса из-за опасений провокаций со стороны США.

«Принятая на вооружение в 2012 году, система С-300ВМ способна одновременно поражать до 24 целей, в том числе малозаметные цели на средних дальностях, и использует новые вычислительные системы с передовыми на тот момент методами обработки данных. По сравнению с предыдущими моделями серии С-300В, система оснащена новыми радиолокационными станциями, новыми командными пунктами, улучшенными средствами радиоэлектронной борьбы и новыми ракетами, обеспечивающими большую дальность поражения — 250 километров. Ракеты системы имеют скорость более 14 чисел Махов, что позволяет перехватывать высокоскоростные цели, включая баллистические ракеты», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Журнал заключает, что система С-300ВМ «создаст серьезную проблему в случае нападения США на Венесуэлу, ее существенным недостатком остается ограниченный размер арсенала».

Ранее MWM заметил, что Венесуэла на фоне противостояния с США развернула истребители Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства против американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем типа Nimitz.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

    «Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер болельщиков в адрес министра спорта России

    Названо новое место обитания скандального московского памятника

    Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

    Набиуллина призвала правительство перейти от слов к делу в одном вопросе

    Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

    Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие

    Поджигавшим вышки сотовой связи россиянам вынесли приговор

    Директор театра Вахтангова высказался о возвращении Ефремова на сцену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости