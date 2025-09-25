На Западе рассказали об отношении Евросоюза к смене риторики Трампа по Украине

Bloomberg: Евросоюз и Украина осторожно отнеслись к смене риторики Трампа

В странах Евросоюза и официальном Киеве отнеслись осторожно к смене риторики президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине. Стороны считают, что политик перекладывает ответственность, написало агентство Bloomberg.

«На публике украинские и европейские официальные лица приветствовали заявление Трампа, которое последовало за встречей с Владимиром Зеленским. В частном порядке они были более осторожны, чувствуя, что он перекладывает на них ответственность», — говорится в статье.

В свою очередь, в Кремле заявили, что Трамп сделал новые заявления насчет ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения.

Сам же Зеленский ранее выступил с утверждением, что Дональд Трамп стал больше доверять информации, поступающей от Киева.

Сам глава Белого дома отказался отвечать на вопрос о том, какие потенциальные гарантии безопасности могла бы получить Украина после достижения мирного соглашения.