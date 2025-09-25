На Западе задумали установить минимальные цены на редкоземельные металлы

Reuters: США ведут переговоры с лидерами G7 и ЕС о ценовом минимуме на редкоземы

США ведут переговоры с лидерами стран G7 и ЕС о более широких торговых мерах для предотвращения демпинга цен на редкоземельные металлы и развития их производства, включающих тарифы, минимальные цены и другие шаги. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Reuters.

Речь, в частности, идет о «введении налогов на некоторые виды китайского экспорта для стимулирования инвестиций», указали собеседники агентства, говоря о задуманных мерах.

Замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне ранее поделился, что Евросоюз намерен снизить зависимость от КНР и достичь 65-процентного уровня самообеспечения редкоземельными металлами к следующему десятилетию, создав стратегический запас в том числе из компонентов, таких как литий, кобальт и марганец, необходимых для обеспечения автопромышленности и военно-промышленного комплекса (ВПК).

На Китай приходится около 70 процентов мировых запасов редкоземов. В середине сентября стало известно, что цена германия — редкого металла, активно используемого ВПК, в том числе при производстве реактивных истребителей, — резко поднялась из-за дефицита, связанного с ограничением поставок из Пекина. КНР прибегла к нему в ответ на действия США и Нидерландов, запрещающих продавать китайским компаниям продукцию и оборудование, связанные с производством продвинутых микрочипов.