18:49, 25 сентября 2025

На Западе заявили об инициативе ВС России на фронте

WP: Инициатива на фронте принадлежит ВС РФ, несмотря на вливания НАТО в ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Инициатива на фронте принадлежит Вооруженным силам России, несмотря на миллиардные вливания НАТО в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Если вы посмотрите на то, какое количество сил Россия вкладывает в эти сражения, в атаки в воздухе и в дроны, [то поймете, что] инициатива принадлежит российской стороне», — рассказал газете источник в НАТО.

По его словам, Россия добилась в Донбассе прогресса, несмотря на миллиарды, которые Североатлантический альянс дает Украине.

Ранее британский дипломат Ян Прауд заявил, что отсутствие консенсуса между странами — участницами НАТО, играют на руку России. Он отметил, что Североатлантический альянс сталкивается со все большим количеством проблем, которые укрепляют позиции России.

