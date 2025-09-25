Мир
18:25, 25 сентября 2025Мир

Названо неожиданное преимущество России перед НАТО

Дипломат Прауд: Внутренние проблемы НАТО играют на руку России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Внутренние проблемы НАТО, прежде всего отсутствие консенсуса между странами-участницами альянса, играют на руку России. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд, передает YouTube-канал Deep Dive.

«Каждый раз, когда европейцы созывают совещание и неделями обсуждают возможность принятия мер, о которых они так никогда и не договорятся, [Президент России Владимир] Путин уже опережает их, в некотором смысле обходит с фланга. Поэтому не стоит недооценивать его способность переиграть Запад», — указал отставной дипломат.

Прауд также отметил, что Североатлантический альянс сталкивается со все большим количеством проблем, которые только укрепляют позиции России на международной арене.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов, не объяснив причину срочной встречи. По данным источников газеты The Washington Post, руководитель оборонного ведомства разослал директиву о срочном совещании практически всему военному руководству США. Многие из них опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа может так начать чистки в руководстве Пентагона.

.
