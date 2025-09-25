Экономика
Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

Набиуллина: Выход российской экономики из перегрева идет постепенно
Вячеслав Агапов

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Выход российской экономики из перегрева идет постепенно, поэтому нет скачков инфляции и безработицы. Так оценила ситуацию на рынке председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС

Выступая на XXII Международном банковском форуме, глава регулятора отметила, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг. Слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) может снова запустить маховик высокой инфляции.

«Значительное ускорение роста кредита, которое произошло в июле и в августе, если оно сохранится несколько месяцев подряд, — это явный сигнал того, что уже произошло заметное смягчение денежно-кредитных условий», — добавила Набиуллина.

В дальнейшем регулятор будет отталкиваться в своих решениях от предсказуемости бюджетной политики. Для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита, подчеркнула глава совета директоров.

Ранее в ЦБ заявили, что предложенные Минфином поправки в Налоговый кодекс, в рамках которых планируется повышение НДС, будут нейтральными для динамики инфляции. Озвученные Министерством финансов предложения соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на последнем заседании совета директоров, прошедшем 12 сентября.

