НАСА отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами

НАСА в ходе миссии Artemis II отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами. Об этом сообщает издание АrsTechnica.

Название Integrity получил пилотируемый корабль Orion, который на сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS) планируется отправить к Луне в начале 2026 года.

На борту Orion, который совершит пролет вблизи естественного спутника Земли, будут находиться астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. Миссия Integrity продлится десять суток.

В мае издание SpaceNews сообщило, что корпорация Lockheed Martin поставила НАСА корабль Orion для миссии Artemis II, предполагающий пилотируемый облет Луны четырьмя астронавтами.

В марте портал ArsTechnica заметил, что НАСА, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II, поскольку специалисты Космического центра Джона Кеннеди переместили первую ступень ракеты SLS в положение между двумя боковыми ускорителями.